События

13:44 05.08.2020

Количество киберинцидентов с 29 июля по 4 августа выросло на 42%

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Количество киберинцидентов с 29 июля по 4 августа выросло на 42%

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 29 июля по 4 августа зафиксировала 99,05 тыс. киберинцидентов, что на 42% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (86%) и применения нестандартных протоколов (13%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3345 киберинцидентов, что на 25% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (95% от общего количества).

Теги: #киберприступность #украина #кибер
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