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13:51 01.08.2020

На Донбассе не зафиксировано случаев нарушения режима тишины за текущие сутки – Минобороны

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На Донбассе не зафиксировано случаев нарушения режима тишины за текущие сутки – Минобороны

За текущие сутки по состоянию на 12.00 нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что продолжается объявленный с 27 июля 2020 "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. "Хотя отмечаются факты провокационных нарушений тишины со стороны российско-оккупационных войск, они не несут угрозы жизни и здоровья наших героев-защитников, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывают", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.

Теги: #оос #минобороны
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