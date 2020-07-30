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15:39 30.07.2020

Минск просит Киев проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине

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Минск просит Киев проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине

Исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудили задержание в республике российских боевиков и проверку их причастности к совершению преступлений в Украине.

"30 июля 2020 года по приглашению белорусской стороны состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Республике Беларусь П.Врублевского с министром иностранных дел Беларуси В.Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - сказано в сообщении посольства Украины в Беларуси на странице в Фейсбуке.

Также, по информации посольства, стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в г.Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Госсекретарь СБ Белоруссиии Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.

Теги: #преступления #боевики #донбасс #беларусь
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