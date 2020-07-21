События

05:33 21.07.2020

Двое жителей Харьковщины подозреваются в "черных вырубках" на сумму более 1,5 млн грн

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Двое жителей Харьковщины подозреваются в "черных вырубках" на сумму более 1,5 млн грн

Двум жителям Краснокутского района Харьковской области объявлено о подозрении в незаконной вырубке деревьев на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в сумму более 1,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #махинации #лес #харьковская
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