К вопросам территориальной обороны и мобилизационного резерва нужно подходить серьезно и взвешенно, считает Куницын

К вопросам создания в Украине системы территориальной обороны и мобилизационного резерва нужно подходить взвешенно и уделить им серьезное внимание, считает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

"Я считаю, что вопросам мобилизационного резерва, вопросам территориальной обороны надо уделить самое серьезное внимание. Более того, надо и законодательство соответствующее принять и постановления Кабинета министров. Я думаю, что это тема глубочайшего такого анализа, и она требует своего решения", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Куницын также считает "пикантной" и очень противоречивой тему о деятельности частных военных компаний.

"Кто-то за, кто-то против. Просто ребята, которые отвоевали, скажем, стали профессионалами, которые закончили свои контракты на том же Донбассе, говорят о том, что государство большие деньги потратило на их подготовку, а потом они уезжают за пределы нашей страны и там где-то в этих ЧВК…", - отметил он.

Куницын указал, что к этому вопросу, как и к созданию территориальной обороны нужно подходить очень взвешенно, но совершенно очевидно, что этот вопрос стоит на повестке дня.

"Кто бы как плохо не говорил о советском прошлом, но мы-то с вами помним, что была начальная военная подготовка, были после 9-го класса пяти- или десятидневные сборы, все умели стрелять из автомата, все умели ходить строевым, везде были автоматы Калашникова, везде были противогазы, гражданская оборона и т.д. Потому что полагаться только на одну армию или гвардию и пограничников было бы не совсем правильно. Нужно создавать территориальную оборону. Есть израильский, швейцарский опыт, где все военнообязанные готовы всегда свою страну защитить. Тем более мы находимся в состоянии постоянных угроз со стороны нашего северного соседа", - подчеркнул он.



Полный текст интервью с Сергеем Куницыным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"