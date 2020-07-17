События

17:30 17.07.2020

К вопросам территориальной обороны и мобилизационного резерва нужно подходить серьезно и взвешенно, считает Куницын

2 мин читать
К вопросам территориальной обороны и мобилизационного резерва нужно подходить серьезно и взвешенно, считает Куницын

К вопросам создания в Украине системы территориальной обороны и мобилизационного резерва нужно подходить взвешенно и уделить им серьезное внимание, считает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

"Я считаю, что вопросам мобилизационного резерва, вопросам территориальной обороны надо уделить самое серьезное внимание. Более того, надо и законодательство соответствующее принять и постановления Кабинета министров. Я думаю, что это тема глубочайшего такого анализа, и она требует своего решения", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Куницын также считает "пикантной" и очень противоречивой тему о деятельности частных военных компаний.

"Кто-то за, кто-то против. Просто ребята, которые отвоевали, скажем, стали профессионалами, которые закончили свои контракты на том же Донбассе, говорят о том, что государство большие деньги потратило на их подготовку, а потом они уезжают за пределы нашей страны и там где-то в этих ЧВК…", - отметил он.

Куницын указал, что к этому вопросу, как и к созданию территориальной обороны нужно подходить очень взвешенно, но совершенно очевидно, что этот вопрос стоит на повестке дня.

"Кто бы как плохо не говорил о советском прошлом, но мы-то с вами помним, что была начальная военная подготовка, были после 9-го класса пяти- или десятидневные сборы, все умели стрелять из автомата, все умели ходить строевым, везде были автоматы Калашникова, везде были противогазы, гражданская оборона и т.д. Потому что полагаться только на одну армию или гвардию и пограничников было бы не совсем правильно. Нужно создавать территориальную оборону. Есть израильский, швейцарский опыт, где все военнообязанные готовы всегда свою страну защитить. Тем более мы находимся в состоянии постоянных угроз со стороны нашего северного соседа", - подчеркнул он.


Полный текст интервью с Сергеем Куницыным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #оборона #куницын
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 17.07.2020
Опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Куницын

Опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Куницын

17:03 17.07.2020
На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших – Куницын

На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших – Куницын

16:55 17.07.2020
Куницын: ветераны войны – это сложная категория, которая может стать для Украины или двигателем, или детонатором

Куницын: ветераны войны – это сложная категория, которая может стать для Украины или двигателем, или детонатором

15:47 17.07.2020
Проекты законов, касающиеся участников боевых действий, семей погибших должны проходить экспертную оценку во избежание противоречий и недоразумений – Куницын

Проекты законов, касающиеся участников боевых действий, семей погибших должны проходить экспертную оценку во избежание противоречий и недоразумений – Куницын

00:07 14.07.2020
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

18:52 02.07.2020
Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе

13:26 02.06.2020
Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

07:31 06.05.2020
Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

12:16 23.04.2020
США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

19:10 02.03.2020
В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укроборонпром" подлежит полной трансформации - Уруский

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года – Шкарлет

Во Львове разрешили работу театров, кинотеатров и музеев

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В ОАСК сообщили об обысках по "делам Майдана", НАБУ обещает: "детали – позже"

В Офисе прокурора Международного уголовного суда рассматриваются 14 случаев нарушений гуманитарного права в Крыму и на Донбассе – Офис генпрокурора

"Укроборонпром" подлежит полной трансформации - Уруский

Российские наемники передали Украине неидентифицированное тело

Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley

В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА