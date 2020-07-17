Опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Куницын

Формат отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, считает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Украины, экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он напомнил, что в 1991 году, когда распался Советский Союз и "Крым шатался", Украина сделала несколько шагов для того, чтобы Крым остался в ее составе.

"Во-первых, через местный крымский референдум была воссоздана Автономная Республика Крым. Во-вторых, в 1992 году мы в парламенте Украины проголосовали закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, и Крыму были отданы колоссальные полномочия. Был пост президента Крыма, все налоги оставались в Крыму, языковая, культурная, по сути дела, автономия. Потому что Украина была слаба, как государство, начиная от Вооруженных сил, закачивая всеми остальными институтами", - сказал Куницын.

По его мнению, подобный опыт мог бы быть использован как пример для того же Донбасса. "То есть нам много пытаются впихнуть "особых статусов", но был принят закон тогда, в 1992 году, о разграничении предметов ведения и полномочий между Киевом и Автономной Республикой Крым. Этот опыт сыграл свою роль. Он удержал тогда Крымский полуостров", - подчеркнул он.

Куницын также напомнил, что президенту Леониду Кучме была предложена и реализована идея создания крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш", и Куницын, как мэр Красноперекопска, подчинялся тогдашнему президенту Крыма Юрию Мешкову, а как глава администрации этой экономической зоны – Киеву.

Он указал, что на данной территории, где было сосредоточено 50% промышленного потенциала Крыма, были созданы уникальные экономические условия, благодаря чему на севере Крыма в те тяжелые годы вовремя платилась пенсии и зарплаты.

"И северный Крым стал тем оплотом, который сказал тогда "нет" отделению Крым от Украины, по сути своей. То есть применялись такие нестандартные шаги, которые были использованы. И Украина пошла тогда, понимая, что как государство она еще очень слаба, на передачу полномочий полуострову ради того, чтобы Крым оставить в составе Украины. И самым показательным был общенациональный референдум 1 декабря 1991 года о независимости Украины, на котором больше 50% крымчан проголосовали за то, чтобы АРК была в составе Украины. Это был легитимный общегосударственный референдум, в отличие от того, что было в 2014 году", - пояснил Куницын.



Полный текст интервью с Сергеем Куницыным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"