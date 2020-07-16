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20:03 16.07.2020

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени - указ

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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени - указ

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете подписал указа о награждении государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука, а также народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюк.

Соответствующий указ №277/2020 от 16 июля опубликован на сайте главы государства.

Так, за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины награждаются:

Орденом Свободы: народный депутат I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады Анатолий Матвиенко (посмертно) и народный депутат I, II и IV созывов Верховной Рады Николай Поровский;

Орденом князя Ярослава Мудрого I степени: председатель Верховной Рады в 1990-1991 годах, президента Украины в 1991 - 1994 годах Леонид Кравчук;

Орденом "За заслуги" I степени: народный депутат I созыва Верховной Рады Александр Барабаш;

Орденом "За заслуги" III степени: народный депутат I созыва Верховной Рады Мирослав Мотюк.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.

Теги: #орден #президент #кравчук
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