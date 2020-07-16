ЕУЭА предостерегает парламент от принятия поправок к законопроекту реструктуризации зеленых тарифов, ухудшающих условия для ВИЭ

Принятие поправок к законопроекту №3658 о, ухудшающих условия для инвесторов и производителей энергии из ВИЭ, приведет к нарушению меморандума с правительством и многочисленным судебным искам к государству, заявило Европейско-украинское энергетическое агентство.

"Это немедленно скажется на доверии инвесторов к стране и приведет к негативным последствиям, которых мы пытались избежать, подписывая меморандум, в частности, дефолтам по существующим кредитным договорам, многочисленным судебным спорам в национальных и международных арбитражах, прекращению международного финансирования новых проектов в разных секторах экономики Украины", – говорится в сообщении агентства, распространенном в четверг вечером.

При этом агентство обратило внимание на то, что к законопроекту подано свыше 1000 поправок.

В то же время агентство подчеркивает, что проект Закона № 3658 был подготовлен на основе меморандума о взаимопонимании между правительством, НКРЭКУ и несколькими профильными ассоциациями и является частью более широкого компромиссного соглашения по разрешению кризиса в отрасли ВИЭ.

Учитывая это, агентство призвало народных депутатов принять правки, поданные инвесторами после подписания меморандума, в частности, о продлении действия зеленого тарифа на 2 года для СЭС, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года, при условии снижения тарифа для них на 15%.

"Такой шаг улучшит инклюзивность соглашения, достигнутого между государством и инвесторами, и обеспечит его максимальную поддержку со стороны участников рынка", – резюмировало ЕУЭА.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития 16 июля заявил, что серьезно обеспокоен условиями поддержки возобновляемых источников энергии в Украине и призывает продолжить диалог с инвесторами с целью достижения консенсусного решения, поддерживаемого отраслью.