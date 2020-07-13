Зеленский посетил заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник, сообщили агентству во фракции "Интерфакс-Украина".

"Заседание началось. Президент есть", - сообщил собеседник агентства.

Вскоре после этого он сообщил, что "президент уже уехал".

Как сообщалось, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что на заседании фракции ожидается присутствие Зеленского и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. "Приняты невиданные ранее меры безопасности. Даже депутатов на автомобилях не пускали на территорию БЦ. Ждём президента и премьера", - сообщил он.