ЕСПЧ отказал НАБУ и САП привлечь экс-нардепа к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не позволил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) привлечь бывшего народного депутата Украины, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы с завладением 54 млн грн, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему (экс-нардепу – ИФ) о подозрении, однако из-за его иммунитета как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуального действия", – говорится в сообщении на странице Бюро в Фейсбуке в среду вечером.

В НАБУ подчеркнули, что решение ЕСПЧ (принято 6 июля 2020) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении к лишению иммунитета.

"В то же время, досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых - бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, - продолжается. Все эти участники схемы, расследуемого в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения", – сказано в сообщении.

В Бюро также отметили, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. "В Украине такой практики не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ по родственника судьи этого суда", – добавили в НАБУ.

"Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия", – резюмировали в Бюро.