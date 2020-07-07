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12:12 07.07.2020

Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

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Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

Эпидемическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях не соответствует критериям Министерства здравоохранения, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения во вторник.

По сравнению с показателями по состоянию на 6 июля в список "красных" вошла Одесская область, где охват тестированием ниже 24 на 100 тыс. населения. Охват тестированием на COVID-19 также ниже установленного значения в Донецкой области.

В то же время в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской и Харьковской областях.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Кабмин постановил, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Теги: #коронавирус #регионы #минздрав
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