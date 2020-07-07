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09:55 07.07.2020

На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска

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На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска

С 00.00 часов вторника, 7 июля, на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск" (Любешовский район Волынской обл.) и "Вильча" (Полесский район Киевской области), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом", - отметили в украинском погранведомстве.

"Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А "Дольск" - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

"Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июня 2020г № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины также отметили, что еще в 9 пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках госграницы возобновлена возможность пешего пересечения границы.

"Также, согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район) "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также на границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район ), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район)", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #беларусь
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