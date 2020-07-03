События

20:22 03.07.2020

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

1 мин читать
Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

Министерство финансов Украины подписало паспорт бюджетной программы на возобновление финансирования Национального центра Александра Довженко, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в соцсети Facebook.

"Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина. Согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней. Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - сообщил Ткаченко.

"Это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", - добавил он.

Как сообщалось, 28 мая ГП "Национальный центр Александра Довженко" заявил о наступлении состояния неплатежеспособности. После этого гендиректор Наццентра Иван Козленко заявил об одностороннем расторжении своего контракта в связи с недостаточным финансированием предприятия.

11 июня Ткаченко распорядился подготовить документы для Минфина на выделение средств в полном объеме Национальному центру Довженко.

Теги: #минкульт #финансирование #ткаченко #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 02.07.2020
Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

15:51 02.07.2020
Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

15:38 02.07.2020
Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

11:06 02.07.2020
Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

12:55 01.07.2020
НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

НСЗУ с 1 июля изменяет финансирование медучреждений "вторички" и "третички"

09:48 26.06.2020
Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах

Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах

23:16 22.06.2020
Ткаченко: В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности

Ткаченко: В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности

14:08 22.06.2020
Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

Министр и экс-нардеп Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову

12:21 18.06.2020
Глава Минфина ожидает приезда миссии МВФ в июле-августе

Глава Минфина ожидает приезда миссии МВФ в июле-августе

14:47 17.06.2020
Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА