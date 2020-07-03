Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

Министерство финансов Украины подписало паспорт бюджетной программы на возобновление финансирования Национального центра Александра Довженко, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в соцсети Facebook.

"Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина. Согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней. Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - сообщил Ткаченко.

"Это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", - добавил он.

Как сообщалось, 28 мая ГП "Национальный центр Александра Довженко" заявил о наступлении состояния неплатежеспособности. После этого гендиректор Наццентра Иван Козленко заявил об одностороннем расторжении своего контракта в связи с недостаточным финансированием предприятия.

11 июня Ткаченко распорядился подготовить документы для Минфина на выделение средств в полном объеме Национальному центру Довженко.