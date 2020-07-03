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16:54 03.07.2020

Совет судей Украины возмущен заявлениями Саакашвили о судебной реформе

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Совет судей Украины возмущен заявлениями Саакашвили о судебной реформе

Совет судей Украины выразил возмущение заявлениями главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили о новой концепции судебной реформы.

"Совет судей Украины соглашается с президентом Украины, что в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. Поэтому суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте Совета.

В то же время заявления Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе" вызывает у Совета опасения своей радикальностью.

"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - подчеркивается в заявлении.

Также Совет напомнил о высказывании Саакашвили в эфире одного из телеканалов о том, что судебная ветвь власти "глубоко больна" и является главным виновником отсутствия инвестиций в Украину. В заявлении отмечается, что в соответствии с указом президента Украины "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" исполнительный комитет реформ – вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу.

"Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей. Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не является проявлением некомпетентности", - подчеркивают в Совете.

Как сообщалось, 30 июня Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.

Теги: #совет #судьи #реформа #саакашвили
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