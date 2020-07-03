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07:35 03.07.2020

Командиру роты российских наемников на Донбассе сообщено о подозрении

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Командиру роты российских наемников на Донбассе сообщено о подозрении

Командиру роты так называемого "батальона теробороны "Атаман", контролируемой российской оккупационной администрацией, сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"Участнику контролируемого РФ незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и содействии деятельности террористической организации (ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры в четверг.

По данным следствия, в мае 2014 житель Луганской области вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, в составе которого участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время подозреваемый возглавляет одну из рот так называемого "батальона территориальной обороны "Атаман" 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" и координирует диверсионно-разведывательную деятельность разведывательных групп НВФ РФ в "серой зоне" вдоль линии разграничения на участке разведения войск в районе пгт Станица Луганская. Также он отвечает за организацию несения службы в подразделении и дежурство на контрольном пункте въезда-выезда со стороны временно оккупированной территории Луганской области.

"Своими противоправными действиями, направленными на изменение границ территории государственной границы Украины, подозреваемый способствует деятельности оккупационной администрации РФ", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #боевик #луганская #подозрение
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