В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

В Европейском союзе рассчитывают, что заявления о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, будут расследованы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Мы ожидаем, что все сообщения и заявления о нарушениях, включая принуждение избирателей, многократное голосование, нарушение тайны голосования и заявления о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения, будут должным образом расследованы", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг Брюсселе.

В документе выражается сожаление Евросоюза, "что в преддверии этого голосования агитация за и против не была разрешена, и это лишило избирателей доступа к сбалансированной информации".

"Дополнение к статье 79 Конституции предусматривает верховенство Конституции России над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров. Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России и рекомендовала удалить это дополнение или изменить формулировку", - сообщается в заявлении представителя ЕВС.

"Мы ожидаем, что Россия, независимо от любых поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека", - отмечается в документе.