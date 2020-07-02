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19:11 02.07.2020

Украина надеется на участие в Европейской неделе регионов и городов 12 октября - Стефанишина

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Украина надеется на участие в Европейской неделе регионов и городов 12 октября - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам сплоченности и реформ Элизой Феррейрой отметила, что Украина стремится расширить свое участие в региональных проектах Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, во время разговора Стефанишина сообщила, что Украина надеется на участие в Европейской неделе регионов и городов, которая в этом году пройдет в Брюсселе 12 октября.

"Этот форум является отличной платформой для обмена опытом, обсуждения региональной политики, представления основных достижений и практических решений тех проблем, которые возникают и являются общими для большинства местных органов управления в Европе", - отметила вице-премьер-министр.

Также она подчеркнула, что Украина приветствует Стратегию ЕС для Дунайского региона и стремится вносить свой вклад в ее развитие.

"Мы ставим в фокус достаточно амбициозные цели в рамках имеющихся финансовых инструментов трансграничного сотрудничества и стремимся расширить свое участие в региональных проектах ЕС", - отметила Стефанишина.

Помимо прочего, стороны также договорились сформировать предложения по проектам и инициативам ЕС, в которых Украина стремится участвовать.

Теги: #стефанишина #ес #проекты
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