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19:01 01.07.2020

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

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Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации (ОГА) Роману Грищенко.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор главе Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - сообщается в тексте указа №261/2020, обнародованного на сайте президента в среду.

Теги: #сумская_ога #выговор
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