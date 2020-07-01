Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации (ОГА) Роману Грищенко.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор главе Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - сообщается в тексте указа №261/2020, обнародованного на сайте президента в среду.