Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

Начальник Объекта №1 Кабинета министров Украины Юрий Барковский получил выговор в связи с выездом из Украины в нарушение установленного порядка.

Соответствующее распоряжение Кабмина №536-р от 2 июня опубликовано на сайте украинского правительства.

"В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (нарушение установленного порядка уведомления о своем выезде из Украины) объявить выговор начальнику Объекта №1 Кабинета министров Украины Барковскому Юрию Анатольевичу", - говорится в распоряжении.

Барковский был назначен начальником Объекта №1 27 декабря 2010 года распоряжением за подписью на то время премьер-министра Украины Николая Азарова.