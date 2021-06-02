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20:18 02.06.2021

Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

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Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

Начальник Объекта №1 Кабинета министров Украины Юрий Барковский получил выговор в связи с выездом из Украины в нарушение установленного порядка.

Соответствующее распоряжение Кабмина №536-р от 2 июня опубликовано на сайте украинского правительства.

"В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (нарушение установленного порядка уведомления о своем выезде из Украины) объявить выговор начальнику Объекта №1 Кабинета министров Украины Барковскому Юрию Анатольевичу", - говорится в распоряжении.

Барковский был назначен начальником Объекта №1 27 декабря 2010 года распоряжением за подписью на то время премьер-министра Украины Николая Азарова.

Теги: #выговор #объект1 #кабмин
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