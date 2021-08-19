Экономика

13:11 19.08.2021

Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу

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Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу

Шестой апелляционный суд отказался рассматривать дело о выговоре Совета Национального банка Украины (НБУ) первому замглавы центробанка Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу и передал его в Киевский апелляционный суд, который подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение Совета НБУ. 

"Мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по сути и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", – написала Рожкова в Facebook в четверг.

По ее словам, решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления - с 12 августа 2021 года.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Рожковой и замглавы Сологубу.

Нацбанк 8 апреля подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Нацбанка.

Нацбанк 15 апреля подал апелляции на решения Окружного административного суда Киева об отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий.

Теги: #рожкова #нбу #суд #выговор
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