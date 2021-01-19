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16:30 19.01.2021

Одесский судья получил строгий выговор от ВСП за нападение на полицейских

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Одесский судья получил строгий выговор от ВСП за нападение на полицейских

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Владимир Кочко получил строгий выговор от Высшего совета правосудия за нападение на патрульных полицейских, которые остановили его вместе с его женой в нетрезвом состоянии в июле 2018 года.

Этот факт был изучен в ходе разбирательства, которое состоялось во Второй Дисциплинарной палате Высшего совета правосудия в понедельник, и, по итогам которого, Кочко получил строгий выговор и был лишен доплат к должностному окладу на три месяца за совершение правонарушения и поведение, порочащее честь судьи.

26 июля 2018 года одесские патрульный остановили автомобиль Nissan Leaf, который нарушал правила дорожного движения. За рулем находилась бывшая жена судьи Кочко, он сам сидел на пассажирском сидении.

Инспекторы решили провести тест на содержание алкоголя, который показал в крови женщины около 1,15 промилле, после чего полицейские составили протокол по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде.

В это же время сам судья обзывал правоохранителей и местных активистов, а также кусал инспекторов, при этом неоднократно напоминая им о своем статусе.

 

Теги: #судья #выговор
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