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17:05 25.06.2021

Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

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Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с Живицким в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.

"Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также вы хорошо осведомлены о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания, и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", - сказал президент во время встречи с новым главой Сумской ОГА.

Указом №272/2021, опубликованном на сайте Офиса президента, Зеленский уволил Василия Хому с должности главы Сумской областной государственной администрации.

Хома был назначен на соответствующую должность 23 ноября 2020 года.

Живицкий родился 1982 года в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", в 2019 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Живицкий работал заместителем министра инфраструктуры, был руководителем аппарата Сумской облгосадминистрации, а до этого - заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Теги: #сумская_ога
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