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14:24 28.06.2020

Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

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Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

Взрыв газа, произошедший в горной местности под Тегераном ночью в минувшую пятницу, прогремел в районе к востоку от иранской столицы, где находится секретный подземный завод по производству ракет, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные американского Центра стратегических и международных исследований.

Ранее замминистра обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что в ночь на 26 июня вблизи военной базы "Парчин" взорвалась емкость с газом. Он не подробности и не назвал причины инцидента.

По данным информагентства, на фотографиях, полученных со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства, видно, что в 20 км к востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли, которого не было там неделю назад. Взрыв произошел рядом с комплексом "Коджир", на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.

Разведывательное управление Минобороны США ранее утверждало, что Иран располагает самой крупной на Ближнем Востоке программой по производству вооружений под землей.

Информагентство также напоминает, что военная база "Парчин" под Тегераном до этого привлекала внимание МАГАТЭ. Предполагалось, что Иран около 20 лет назад проводил на территории базы испытания компонентов, которые могут быть использованы при производстве ядерного оружия. Власти Ирана со своей стороны заявляли, что никогда не пытались создать собственное ядерное оружие.

Теги: #взрыв #иран
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