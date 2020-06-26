НКРЭКУ предложила снизить уровень повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э с 596,5 грн/МВт-ч до 327,9 грн/МВт-ч

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии до 327,97 грн/Мвт-ч ниже уровня повышения, предлагаемого ранее.

Соответствующее решение комиссия одобрила на своем заседании в пятницу.

По словам председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, главной предпосылкой для перерасчета тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, повышение которого ранее планировалось до 596,5 грн/Мвт-с-ч, стало предложение "Укрэнерго" погасить долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников за счет привлечения кредитных средств международных финансовых организаций.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения о повышении тарифа на передачу, "Укрэнерго" предлагает привлечь, в частности, кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в сумме EUR128 млн или 3,8 млрд. грн, а также средства Европейского инвестиционного банка в сумме EUR92 млн, или 2,8 млрд грн. По данным "Укрэнерго", средства ЕИБ сэкономлены по результатам международных конкурсных торгов в рамках совместных проектов "Строительство ПЛ 750 кВ РАЭС – Киевская" и "Строительство ПЛ 750 кВ ЗАЭС – Каховская".

Кроме того, "Укрэнерго" в своем письме Rомиссии обратило внимание на то, что на погашение долгов перед зеленой генерацией будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта. Также погашение долгов планируется за счет введения акциза на электроэнергию для производителей ресурса из ВИЭ на уровне минимум 3,2%, что принесет свыше 1,5 млрд грн в год.

Тарасюк отметил, что проект постановления НКРЭКУ будет обнародован на официальном сайте Регулятора для обсуждения и внесения предложений, к рассмотрению вопроса комиссия вернется 11 июля.

Как сообщалось, согласно предыдущему проекту постановления НКРЭКУ о повышении тарифов, рассматриваемом комиссией 24 июня, планировалось повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в 3,8 раза – до 596,48 грн/МВт-ч (здесь и далее - без НДС) с действующих 155,4 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию – в четыре раза, до 41,64 грн/МВт-ч с действующих 10,23 грн/МВт-ч. Одной из причин повышения тарифов является необходимость частично погасить задолженность перед зеленой генерацией на сумму свыше 6 млрд грн в 2020 году.