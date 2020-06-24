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05:45 24.06.2020

Проведение работ по ремонтному дночерпанию на Припяти не приведет к ухудшению радиационной обстановки

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Проведение работ по ремонтному дночерпанию на Припяти не приведет к ухудшению радиационной обстановки

Проведение ремонтных дночерпальных работ на р.Припять в зоне отчуждения по договоренностям лидеров Украины и Беларуси не приведет к ухудшению радиационной обстановки, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сообщает пресс-служба Госагентства на странице в Фейсбук во вторник, для реализации договоренностей, заключенных между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, украинская сторона должна провести работы по ремонтному черпанию на р.Припять, необходимые для восстановления полноценного судового движения.

"С целью соблюдения норм экологической и радиационной безопасности проводился сбор проб на всех участках, где запланированы работы. Результаты, которых были объявлены 23 июня 2020, свидетельствуют, что опасности нет", – сообщил первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

Отмечено, что по заказу исполнителя черпальных работ Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", ГСП "Экоцентр" совершил сбор проб донных отложений для определения радиационной состояния в местах работ. Универсальным пробоотборником были отобраны пробы донных отложений для проведения лабораторных измерений содержания радионуклидов (137Cs, 90Sr).

"По результатам полевых работ было определено, что донные отложения представлены преимущественно песками и не содержат ила, который обладает способностью аккумулировать и удерживать радиоактивные частицы. Это подтверждается отсутствием высоких значений концентрации радионуклидов в отобранных пробах донных отложений по данным лабораторных измерений", – цитирует пресс-служба генерального директора ГСП "Экоцентр" Сергея Киреева.

Вместе с тем, планируется проведение дополнительного радиационно-экологического мониторинга на р.Припять в течение всего срока проведения ремонтного черпания.

Теги: #припять #углубление #радиация
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