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17:54 23.06.2020

КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

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КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

 Конституционный суд Украины будет рассматривать представление о конституционности отдельных положений постановления о карантине и конституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в форме письменного производства.

"Конституционный суд вынес определение о рассмотрении в форме письменного производства представления о конституционности отдельных положений постановления о карантине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Конституционном суде во вторник.

Что касается конституционного производства по представлению 51 народного депутата о конституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ, то оно также будет слушаться в форме письменного производства, добавили в КС.

Теги: #карантин #конституционный_суд #набу
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