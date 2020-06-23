КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

Конституционный суд Украины будет рассматривать представление о конституционности отдельных положений постановления о карантине и конституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в форме письменного производства.

"Конституционный суд вынес определение о рассмотрении в форме письменного производства представления о конституционности отдельных положений постановления о карантине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Конституционном суде во вторник.

Что касается конституционного производства по представлению 51 народного депутата о конституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ, то оно также будет слушаться в форме письменного производства, добавили в КС.