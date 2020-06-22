События

09:05 22.06.2020

В Украине снизилось число заболевших Covid-19 за сутки до 681 человека, выздоровели 133, 8 ранее заболевших умерли

1 мин читать
В Украине снизилось число заболевших Covid-19 за сутки до 681 человека, выздоровели 133, 8 ранее заболевших умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли, сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Днем ранее сообщалось о 735 заболевшем за сутки, 20 июня – о 841 заболевшем, 19 июня было 921 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро понедельника 37 241 человек, выздоровевших - 16 643, умерли 1 012 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число заболевших за сутки во Львовской области (200 случаев) и Ривненской области (91 случай).

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 22.06.2020
Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в ВСУ за сутки

09:19 22.06.2020
В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

09:11 22.06.2020
Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

09:09 22.06.2020
В Украине за минувшие сутки в 5 областях не зафиксированы новые случаи Covid-19

В Украине за минувшие сутки в 5 областях не зафиксированы новые случаи Covid-19

04:17 22.06.2020
Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

23:41 21.06.2020
57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

57 новых случаев коронавируса подтвердились в Ровенской области

16:19 21.06.2020
За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

За сутки Covid-19 в Украине заболело 48 медиков, 9 выздоровели

15:48 21.06.2020
В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

12:58 21.06.2020
На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

12:52 21.06.2020
В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

В Латвии и Эстонии новых случаев коронавируса за сутки не выявлено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

Кличко: В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 73 человек, один умер

В Украине за минувшие сутки в 5 областях не зафиксированы новые случаи Covid-19

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

По состоянию на 20:00 на месте трагедии в киевской многоэтажке найден еще один погибший

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели планируют до вечера закончить разбор обрушившегося от взрыва дома в Киеве; под завалами могут находиться двое жильцов – Геращенко

SkyUp с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, с 15 июля – в ряд других стран

Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

На Кипре не будут требовать от иностранных туристов справку о COVID-19

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить

Из-за непогоды обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях Украины

Трамп предложил приговаривать к тюремному заключению за сожжение американского флага

В ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА