Ляшко: каждый 6-й объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы

Каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию. Есть нарушения в транспорте", - сказал он, призвав украинцев придерживаться карантинных ограничений.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что за несоблюдение карантинных ограничений введены штрафы.

"Если ты заходишь в помещение без маски – на тебя может быть наложен штраф 17 тыс. грн. Если ты собственник ТРЦ или ресторана и не соблюдаешь установленные правила, может быть наложен штраф от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн", - сказал он.