События

18:29 19.06.2020

Ляшко: каждый 6-й объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы

1 мин читать
Ляшко: каждый 6-й объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы

Каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию. Есть нарушения в транспорте", - сказал он, призвав украинцев придерживаться карантинных ограничений.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что за несоблюдение карантинных ограничений введены штрафы.

"Если ты заходишь в помещение без маски – на тебя может быть наложен штраф 17 тыс. грн. Если ты собственник ТРЦ или ресторана и не соблюдаешь установленные правила, может быть наложен штраф от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн", - сказал он.

Теги: #ляшко #карантин #предприятия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 19.06.2020
Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

18:04 19.06.2020
Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно в Украине привлекается 16,5 тыс. правоохранителей, более 700 уже заболели COVID-19

Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно в Украине привлекается 16,5 тыс. правоохранителей, более 700 уже заболели COVID-19

17:36 19.06.2020
Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

17:22 19.06.2020
Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

16:29 19.06.2020
В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

В Житомирской области усилили карантинные меры, работа заведений общепита в помещениях запрещена – глава ОГА

16:08 19.06.2020
Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн всех, кто пил кофе с Зеленским без масок

Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн всех, кто пил кофе с Зеленским без масок

15:19 19.06.2020
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

14:45 19.06.2020
Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

Зеленский: нужно четче доносить гражданам правила, чтобы они соблюдали адаптивный карантин, и не нужно было переходить к более жесткому

04:39 19.06.2020
Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

23:54 18.06.2020
Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины опубликовало постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

Премьер Украины предложил привлечь Нацполицию для контроля соблюдения противоэпидемиологических правил

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

Кабмин намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Азербайджане рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 438 человек

ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

В Турции на выходные вводят ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19

ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу, двое военных подорвались на мине

В Раде зарегистрирован законопроект, который расширяет для мужчин возможности воспитывать детей и предоставляет им отпуск при рождении ребенка

НАПК повторно пригласило замминистра экономики Качку для дачи объяснений

Киев ежегодно недополучает 103 млн грн из-за льготной арендой платы для частных школ – замглавы ФГИ

Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

Более трети работников винницкой станции "скорой помощи" заболели коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА