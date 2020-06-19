События

14:35 19.06.2020

Число заразившихся COVID-19 в Беларусь выросло за сутки на 676 человек, еще шестеро умерли

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В Беларусь по состоянию на 19 июня зарегистрировано 57 тыс. 333 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 676 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 (на 18 июня - 331) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 19 июня выздоровели и выписаны 35 тыс. 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 18 июня - 34 тыс. 23 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 821,9 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
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