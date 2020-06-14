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20:18 14.06.2020

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

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ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Подозреваемому в попытке предоставления взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Высшим антикоррупционным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 40 млн грн.

"Сегодня, 14 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн 358 тыс. 400 грн лицу, причастному к попытке предоставления неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ в интересах третьего лица. Срок действия меры пресечения - 60 суток", – говорится в сообщении на странице ВАКС в Фейсбуке в воскресенье вечером.

В сообщении отмечается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются дополнительные обязанности: прибывать к следователю, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурора и суда по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщение о подозрении в уголовном производстве; носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, 12 июня, сотрудники НАБУ и САП задокументировали факт предоставления высокопоставленным чиновником, вместе с другими лицами, неправомерной выгоды руководству НАБУ и САП в размере $6 млн.

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, взятка руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину.

13 июня Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #взятка #сап #вакс #набу #мера_пресечения
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