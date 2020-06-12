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13:21 12.06.2020

ГБР провело обыск в офисе Saga Development – гендиректор компании

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ГБР провело обыск в офисе Saga Development – гендиректор компании

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг провели обыск в офисе компании Saga Development, сообщил ее гендиректор Андрей Ваврыш.

"Мои сотрудники "поймали" кучу инвестнянь от ГБР, прибывших поздравить с новым офисом", - написал Ваврыш в Facebook.

При этом он опубликовал документ, согласно которому досудебное расследование проводится в отношении строительства нескольких жилых комплексов, среди которых - проекты при участии Saga Development, в частности, жилые комплексы Franklin Concept House, Kyivproekt City Space, San Francisco Creative House, O2 Residence, Resident Concept House, Happy House, Boston Creative House, Washington Concept House, Amsterdam Concept House и Andriyivsky City Space.

Как подчеркивает Ваврыш, застройка земель Национальной академии внутренних дел происходит в рамках развития инфраструктуры учреждения.

По данным СМИ, Saga Development реализует проект строительства жилого комплекса для военнослужащих на землях рекреационного назначения Нацакадемии внутренних дел (ЖК O2 Residence по 22 км Харьковского шоссе в Киеве).

Теги: #гбр #вавриш #обыски
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