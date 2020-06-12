События

09:46 12.06.2020

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

2 мин читать
В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о соответствии Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего закона.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление поступило 11 июня от 64 народных депутатов Украины.

Текст представления опубликован на официальном веб-сайте суда.

Как сообщалось, Рада 13 мая приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая, в тот же день документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

"Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка", - сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Теги: #конституционный_суд #банки #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 11.06.2020
Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

19:05 11.06.2020
НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

00:54 06.06.2020
Уголовная ответственность за статус "вора в законе" и участие в преступных сообществах касается только уголовного мира и не может быть давлением на общество

Уголовная ответственность за статус "вора в законе" и участие в преступных сообществах касается только уголовного мира и не может быть давлением на общество

18:55 05.06.2020
В Украине будет создана рабочая группа для приведения законодательства в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным

В Украине будет создана рабочая группа для приведения законодательства в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным

17:14 05.06.2020
НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

19:52 04.06.2020
В Берлине принят новый закон против дискриминации

В Берлине принят новый закон против дискриминации

16:15 03.06.2020
Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

11:55 03.06.2020
Рада намерена позволить гражданам Украины менять отчество

Рада намерена позволить гражданам Украины менять отчество

10:45 02.06.2020
Большинству крупнейших украинских банков удалось пережить карантин без сокращений и неоплачиваемых отпусков

Большинству крупнейших украинских банков удалось пережить карантин без сокращений и неоплачиваемых отпусков

21:17 29.05.2020
Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине 683 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 15 316 человек – ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

Запуск ракеты Electron с разведывательными спутниками США перенесен на субботу

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек

В Эстонии потерявших работу из-за COVID-19 направят на сбор клубники

Число жертв коронавируса в мире превысило 420 тыс., число инфицированных - более 7,5 млн

Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА