Украинский независимый морской профсоюз призывает судовладельцев не заходить в крымские порты

Украинский независимый морской профсоюз (УНМП) призывает всех судовладельцев, агентские и крюинговые компании не рисковать жизнью и здоровьем моряков и воздерживаться от судозаходов в крымские порты, неоправданного пребывания на рейдах и от стоянок в приближенных к Крыму водах.

Поскольку Украина официально закрыла для международного судоходства морпорты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, то любое судно, которое заходит в морские порты полуострова, делает это на свое усмотрение и риск, а судовладельцы и капитаны судов, игнорирующие данный запрет, могут столкнуться со штрафами или тюремным заключением, поясняет УНМП в обращении, обнародованном на сайте профсоюза в четверг.

Кроме того, незаконными в Украине есть и перевозки морем крымских грузов, а причастные к этому структуры стран и морского бизнеса фактически выступают соучастниками в совершении указанных преступлений.

"Таким образом, судовладельцы, операторы плавсредств, капитаны и экипажи судов, уполномоченные лица администрации портов осуществляют в рамках крымского судоходства действия, что в Украине подпадают под административную и уголовную ответственность... Поэтому не удивляют попытки отдельных структур морского бизнеса регистрировать суда для заходов в крымские порты под ненадлежащим, фейковым флагом и оставлять их под наблюдением некомпетентных классификационных обществ. Это негативно влияет на техническое состояние таких судов, безопасность их экипажей и окружающей среды", - подчеркивает профсоюз.

В связи с этим УНМП призывает международные организации уделять больше внимания безопасности судоходства, защите человеческой жизни на море и защите моря от загрязнения в водах вокруг Крыма, в частности в условиях украино-российского конфликта, а все национальные морские администрации не предоставлять регистрацию судам, которые заходят в крымские порты или находятся в водах вокруг Крыма с выключенными системами наблюдения или с неоправданной целью.

УНМП также призывает страховые компании и классификационные общества воздержаться от сотрудничества с владельцами таких судов.