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08:32 10.06.2020

Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

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Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

В мае текущего года число авиапассажиров в Китае достигло 25,83 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации Китая (УГАК).

Из-за резкого сокращения пассажиропотока, вызванного мерами по предотвращению распространения коронавируса, этот показатель на 52,6% ниже, чем в мае 2019 года.

В то же время, отмечается в сообщении управления, в апреле снижение числа авиапассажиров достигало в годовом исчислении 68,5%.

Как сообщалось, уже 5 июня в связи с улучшением ситуации с профилактикой и контролем распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в стране количество авиапассажиров, перевезенных за сутки в Китае, превысило 1 млн человек впервые с конца января и составило 1,03 млн.

С 1 по 5 июня среднесуточное число авиапассажиров выросло в среднем до 935,2 тыс. человек, достигнув 57,4% от показателей аналогичного периода 2019 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Теги: #авиаперевозки #китай #пассажиры
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