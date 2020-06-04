Приват24 полностью возобновил работу после утреннего сбоя

Приват24 государственного ПриватБанка (Киев) полностью возобновил работу после утреннего сбоя, в частности, веб-версия, а также все версии приложений для IOS и Android уже работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка в четверг вечером.

"ПриватБанк полностью восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24 для физических и юридических лиц, 6 июня 2020 были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 6 июня в 18:45", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также утверждают, что сбоя процессинга не было, то есть клиенты банка могли и могут в стандартном режиме использовать карточки ПриватБанка в терминалах и банкоматах.

Ранее, ПриватБанк возобновил работу веб-версии и старых версий приложений для IOS и Android.

"Это была проблема сети, карточки принимались без перебоев. В веб-версии все операции работают в штатном режиме, для IOS и Android старые версии работают в штатном режиме, новая версия для IOS и Android пока дорабатывается", – сообщила пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщила в четверг утром пресс-служба ПриватБанка, сбои в работе приложения Приват24 связаны с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

Ранее, 23 апреля, также возникли временные проблемы с работой приложения Приват24, которые были устранены в тот же день. В пресс-службе ПриватБанка уточняли, что они связаны с техническим сбоем.