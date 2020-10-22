Экономика

18:47 22.10.2020

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через Приват24

1 мин читать
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через Приват24

ООО "ГПК "Нафтогаз" договорился о возможности заключении контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению) через сервис "Приват24" (ПриватБанк).

Согласно сообщению компании, подключиться к поставке можно будет с 22 октября 2020 года через раздел Услуги/Коммунальные поставщики, внеся туда стандартные для смены поставщика личные данные (https://youtu.be/7RUt53k2q28).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 августа 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (585,208 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #нафтогаз #газ #приват24
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 22.10.2020
"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

10:09 22.10.2020
"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

07:51 22.10.2020
Три ребенка погибли от отравления газом в Винницкой области, один взрослый госпитализирован

Три ребенка погибли от отравления газом в Винницкой области, один взрослый госпитализирован

16:57 21.10.2020
Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

17:15 20.10.2020
Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

14:04 20.10.2020
"Нафтогаз" считает необоснованными озвученные главой Госналоговой многомиллиардные претензии

"Нафтогаз" считает необоснованными озвученные главой Госналоговой многомиллиардные претензии

01:09 20.10.2020
"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

16:55 19.10.2020
Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

11:59 19.10.2020
Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

17:33 16.10.2020
Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020г 6% и улучшил ожидания роста в 2021г до 4,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

МАУ намерена сдавать самолеты под рекламу минимум за 650 тыс. грн в месяц

ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ

Ресторатор Савва Либкин закрывает рестораны "Компот" и "Стейкхаус" на Дерибасовской в Одессе

МАУ впервые с 2014г выплатила государственный авиасбор за пассажирские перевозки - источник

Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА