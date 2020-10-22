"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через Приват24

ООО "ГПК "Нафтогаз" договорился о возможности заключении контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению) через сервис "Приват24" (ПриватБанк).

Согласно сообщению компании, подключиться к поставке можно будет с 22 октября 2020 года через раздел Услуги/Коммунальные поставщики, внеся туда стандартные для смены поставщика личные данные (https://youtu.be/7RUt53k2q28).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 августа 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (585,208 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.