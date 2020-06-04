Приват24 відновлює роботу після ранкового збою

Приват24 державного Приватбанку (Київ) відновлює роботу після ранкового збою, зокрема веб-версія, а також старі версії застосунків для IOS і Android уже працюють у штатному режимі, а нові версії планується відновити до кінця дня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі банку в четвер увечері.

"Це була проблема мережі, картки приймалися без перебоїв. У веб-версії всі операції працюють у штатному режимі, для IOS і Android старі версії працюють у штатному режимі, нова версія для IOS і Android поки що допрацьовується", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також уточнили, що збою процесингу не було, тобто клієнти банку могли й можуть у стандартному режимі використовувати картки Приватбанку в терміналах і банкоматах.

Як повідомила в четвер уранці прес-служба Приватбанку, збої в роботі застосунку Приват24 пов'язані з аварійною ситуацією мережевого обладнання.

Раніше, 23 квітня, також виникли тимчасові проблеми з роботою застосунку Приват24, які було усунуто того самого дня. У прес-службі Приватбанку уточнювали, що вони пов'язані з технічним збоєм.