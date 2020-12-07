Приват24 вошел в ТОП-5 App Store и ТОП-10 Google Play

Мобильное приложение государственного ПриватБанка (Киев) "Приват24" вошло в ТОП-5 украинских App Store и в ТОП-10 приложений Android в Google Play, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"В течение последних шести недель мобильное приложение Приват24 остается в ТОП-5 всех приложений среди пользователей IPhone и не уступает свои позиции в десятке лучших приложений Android в Google Play для всех андроид девайсов", – говорится в сообщении.

По данным банка, количество пользователей и объем транзакций обновленного приложения ежедневно растет за счет активации новых функционалов и сервисов.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.