Экономика

17:17 23.04.2020

Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов – банк

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Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов – банк

Для возобновления работы всех сервисов в мобильном приложении Приват24 потребуется до полутора часов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе государственного ПриватБанка в четверг.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 связаны с техническим сбоем.

ПриватБанк на период неполадок рекомендует использовать веб-версию Приват24 для проведения необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.

Теги: #приват24
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