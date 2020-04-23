Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов – банк

Для возобновления работы всех сервисов в мобильном приложении Приват24 потребуется до полутора часов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе государственного ПриватБанка в четверг.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 связаны с техническим сбоем.

ПриватБанк на период неполадок рекомендует использовать веб-версию Приват24 для проведения необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.