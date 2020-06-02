В шести районах Ровенской области восстановят пассажирские перевозки - ОГА

В шести районах Ровенской области, где наблюдается стабильная эпидемиологической ситуация, будут восстановлены пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение о локальном восстановления пассажирских перевозок в области приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Зеленый" свет получат перевозчики 6-ти районов, где стабильная ситуация с COVID-19. Это Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий и Млиновский районы. Показатель заболеваемости за неделю там ниже, чем 12 случаев на 100 тыс. населения, поэтому возможно восстановление внутрирайонного сообщения", - говорится в сообщении.

Также разрешили межрайонные перевозки между соседними районами из этого перечня.

Отмечается, что вскоре ослабление карантина возможно и в следующих районах, однако это зависит от эпидемиологической ситуации.

В то же время, во время межобластного сообщения перевозки будет осуществляться в пределах 50% количества мест для сидения.

Кроме того, областная комиссия рекомендовала Рокитновской районной ТЭБ и ЧС рассмотреть целесообразность снятия КПП, а в районах и городах, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась - усилить контроль на рынках.

Как сообщалось, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой.

21 мая глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заявил, что в регионе не планируется ослабление карантинных ограничений в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.