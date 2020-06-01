Криклий: На первых этапах работы камер автофиксации правонарушений будет фиксироваться превышение установленной скорости движения

На первых этапах работы камер автоматической фотовидеофиксации правонарушений будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 1 июня система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД начала работу. На первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения", - написал Криклий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры для запуска проекта на дорогах Киевской области установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

Также планируется установить еще 5 таких комплексов во Львовской области.

"Всего в планах до конца года - еще 220 КАФов", - отметил министр.

В частности, по его словам, закупленный центр обработки данных и устройств рабочие места, доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системы защиты информации.

"Воскресение, 23:55. По состоянию на сейчас только 45 камер автовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировали уже свыше 107 тыс. нарушений в сутки", - написал министр на своей странице в Facebook.

Он ожидает, что после полноценного запуска автофикасации начнется уменьшение аварийности и смертности на дорогах Украины.

Помимо того "Укрпошта" заключила договоры, необходимые для доставки нарушителям постановлений о привлечении их к ответственности.

Кроме того, в Мининфраструктуры продолжают работать над развитием инфраструктуры безопасности, аудитом безопасности дорог и современными стандартами безопасности.