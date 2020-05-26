Кулеба о деле против замгендиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам

Политическое преследование Россией заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева свидетельствует о том, что РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал министр в Twitter во вторник.

Как сообщалось, в пятницу Муждабаев сообщил в Twitter, что в России его официально признали террористом, опубликовав фото документа, согласно которому журналиста обвиняют по ст.205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".