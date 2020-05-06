Кабмин разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR

Кабинет министров Украины разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR, сообщает "Урядовый портал".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом "АТR T". Согласно с документом, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права", - указывается в сообщении.

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана ФОменко отметила, что принятое постановление создаст юридические основания для дальнейшего финансирования телеканала.

Как сообщалось, ранее телеканалу ATR заблокировали финансирование.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 11 февраля сообщил, что в министерство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как сказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения", - сказал Бородянский журналистам.

В связи с недофинансированием ATR объявил сбор средств.

26 февраля Зеленский заявил, что канал не останется без поддержки и продолжит свою работу.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - подчеркнул президент на форуме Age of Crimea в Киеве.

28 апреля заместитель генерального директора канала Айдер Муждабаев заявил, что если финансирование не будет восстановлено, канал прекратит работу до 18 мая.