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16:30 28.04.2020

Телеканал ATR может прекратить вещание еще до годовщины депортации крымских татар из-за отсутствия финансирования

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Телеканал ATR может прекратить вещание еще до годовщины депортации крымских татар из-за отсутствия финансирования

Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание еще до 18 мая из-за отсутствия финансирования, заявил заместитель генерального директора канала Айдер Муждабаев в комментарии "Украинской правде".

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с финансированием телеканала еще 26 февраля.

"Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги. Но потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование", - заявил Муждабаев.

Телеканал уже несколько месяцев работает за счет собственных ресурсов и пожертвований жителей оккупированного полуострова Крым, в штате остались чуть более 10% сотрудников.

"Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе", - подчеркнул Муждабаев.

Он сообщил, что если финансирование не будет открыто, канал будет вынужден прекратить работу в начале мая.

"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар ATR уже не сможет вещать", - заявил он.

Как сообщалось, ATR заблокировали финансирование.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 11 февраля сообщил, что в министерство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как сказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения", - сказал Бородянский журналистам.

В связи с недофинансированием ATR объявил сбор средств.

26 февраля Зеленский заявил, что канал не останется без поддержки и продолжит свою работу.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - подчеркнул президент на форуме Age of Crimea в Киеве.

Теги: #крым #atr
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