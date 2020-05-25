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14:12 25.05.2020

"Синэво" начала ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу COVID-19

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"Синэво" начала ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу COVID-19

Медицинская лаборатория "Синэво" (подразделение шведского медицинского холдинга Medicover) начала массовое тестирование населения на антитела G (lgG) к коронавирусу COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Как сообщается в пресс-релизе "Синэво", инвестиции компании в закупку оборудования для проведения ИФА-тестов составили EUR250 тыс. В частности, компания приобрела два новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

Исследования на антитела lgG проводятся методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком и американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия). Весь процесс – от забора крови до получения результата – полностью автоматизирован, благодаря чему полностью устраняется человеческий фактор.

Исследования выполняются в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве.

Мощности лаборатории позволяют выполнять до 2 тысяч тестов в сутки. Срок выполнения анализа составляет два-три дня.

Кроме тестирования на антитела класса G (lgG), лаборатория "Синэво" также запустила тестирование на антитела класса А. Наличие антител lgA позволит подтвердить активную фазу течения заболевания COVID-19, поскольку свидетельствует о том, что организм на момент проведения исследования находится в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 #.

"Проведение массового тестирования одновременно по всей стране позволит определить уровень коллективного иммунитета, то есть, какой процент населения по всей стране уже имеет иммунитет к вирусу, а значит, скорее всего, находится вне зоны риска. Понимание уровня коллективного иммунитета поможет безопасно запустить экономику. Руководствуясь этой информацией, представители власти, так и руководители отдельных организаций смогут принимать более взвешенные решения относительно необходимости продолжения карантинных мероприятий", – прокомментировал директор по развитию компании "Синэво" Николай Бутенко.

По словам Бутенко, результаты тестирования на наличие иммунитета к COVID-19 могут также стать основой для получения так называемого «иммунного паспорта» к вирусу, то есть документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19 и имеет иммунитет.

Синэво – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает более 280 лабораторных центров, работающих в 120 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Лабораторная сеть Synevo представлена ​​в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

Теги: #коронавирус #синэво
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