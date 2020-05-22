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16:10 22.05.2020

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

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Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

Во Львовской области карантин продлили до 29 мая, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Динамика заболеваемости на COVID-19 не способствует послаблению или снятию карантинных мероприятий в регионе. Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ", - написал глава Львовской ОГА на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По его данным, во Львовской области уже несколько недель фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Слишком рано говорить о существенном послаблении карантина в области, ведь нашим первоочередным заданием является сохранение жизней и здоровья жителей региона", - написал Козицкий.

Теги: #львов #коронавирус #львовская_область
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