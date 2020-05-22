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11:00 22.05.2020

Полиция открыла дело в связи с расстрелом семи человек в лесу Житомирской области

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Полиция открыла дело в связи с расстрелом семи человек в лесу Житомирской области

Правоохранители открыли уголовное производство в связи с расстрелом мужчиной семи человек в лесу Житомирской области, подозреваемый задержан, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что около часа ночи в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.

"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.

Теги: #расстрел #полиция #житомирская_область
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