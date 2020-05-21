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19:04 21.05.2020

Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

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Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

Юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заявляет об изменении подозрения фигурантам дела.

«Заменено подозрение, коротко. Мотив. Убрали «ультранационалистические идеи», «величие арийской расы» и другой подобный трэш. Теперь «неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста». Эти неустановленные лица «привлекли» Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве», - написал юрист на своей странице в Фейсбук в четверг.

Таким образом, по словам Маслова, Антоненко теперь является не организатором преступления, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко – только закладывала взрывчатку вместе с Антоненко.

«Теперь они еще и уничтожили машину «Субару» и в связи с неизвестными обстоятельствами сохранили неизвестную взрывчатку, что добавляет еще 2 статьи в обвинении», - отметил Маслов.

Он добавил: «Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств».

В Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора агентству сообщили, что в настоящее время не располагают информацией об изменении подозрения фигурантам «дела Шеремета» и возможном завершении расследования.

Теги: #изменение #шеремет #подозреваемые #подозрение
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