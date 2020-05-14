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15:18 14.05.2020

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

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Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

 Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, Евросоюз будет готов к выделению 2-го транша 4-ой программы макрофинансовой помощи объемом 500млн евро без промедления, сообщил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности. Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн. евро без проволопромедления", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

В свою очередь глава МИД Украины выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд. евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

Теги: #ес #финпомощь #коронавирус
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