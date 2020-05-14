Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту, ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла – прокурор АРК

Экс-"прокурор" оккупированного Крыма, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в интервью украинскому изданию подтвердила свою информированность о расследовании дел в отношении нее в Украине, чем закрепила свой процессуальный статус и нивелировала смысл своего обращения в ЕСПЧ, отмечает прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.

«Ничего нового она (Поклонская – ИФ-У) не сказала, она только дополнительно как представитель оккупационной власти подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование», - сказал Поночовный в интервью радио «НВ».

По его словам, Поклонская сообщила о фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.

«Она подтвердила, что в настоящее время имеет возможность эффективно защищаться, поэтому ее заявления о намерении обратиться в ЕСПЧ после этого не имеют никакого сенса»,- подчеркнул он.

То есть, как отметил прокурор АРК, если бы Поклонская не была проинформирована о расследовании в отношении нее и не имела возможности защищаться, то могла бы обращаться в ЕСПЧ.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли интервью расследованию дела, Поночовный отметил, что Поклонская не предоставила доказательной базы. «Ее интервью как прямое доказательство каких-либо преступных действий использоваться не может. Она больше наговорила для процессуального закрепления ее статуса и тех рисков, которые могли возникнуть в связи с несоблюдением ее права на защиту», - пояснил прокурор.

Уточняя, видит ли он нарушение закона в факте самого интервью с Поклонской, он сказал: «Абсолютно нет… для нас (следствия – ИФ) это интервью в некоторой мере было полезным».

Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Прокуратура АРК подозревает экс-"прокурор" оккупированного Крыма в нарушении законов и обычаев войны, причастности к незаконному лишению свободы ряда украинских граждан.